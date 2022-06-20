Американский актер и продюсер Бен Стиллер посетил Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам глава страны.
«Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом», — написал Зеленский.
Он отметил, что Стиллер посетил город Ирпень и поселок Макаров в Киевской области.
Ранее сообщалось, что актер в качестве посла доброй воли побывал во Львове.
Напомним, что в апреле на Украину приезжала американская актриса Анджелина Джоли. Местные жители заметили и засняли ее в одном из городских кафе. Известно, что актриса занимается вопросами беженцев в ООН.