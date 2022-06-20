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56 минут назад

Третье судно с металлопродукцией вышло из Мариуполя в Россию

ТАССиещё 1

Третье судно для транспортировки металлопродукции покинуло порт Мариуполя и отправилось в Россию. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор администрации морского порта города Мариуполь Павел Швацкий.

Третье судно с металлопродукцией вышло из Мариуполя в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Судно с металлом вышло в море, идет в Россию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Планируется, что судно прибудет в Ростов-на-Дону. По его словам, чтобы вывезти весь металл из порта Мариуполя нужно еще порядка 80 рейсов судов. Сколько это займет времени, он не уточнил. "Мы пока подстраиваемся под импорт, чтобы пробег судов не был вхолостую, мы из России на обратном пути стараемся погрузить в суда продукцию, необходимую для Донецкой Народной Республики. 12 регионов России оказывают помощь ДНР", - добавил он.

3 июня 2022 года первое судно типа "Славутич" с металлопродукцией прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону. 28 мая представитель порта Мариуполя сообщал ТАСС, что порт открыт и готов к приему судов. В этот же день судно типа "Славутич" "Астрахань" зашло в морской порт Мариуполя. На борт загрузили партию металла для доставки в порт Ростова-на-Дону.

20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе. Город постепенно возвращается к мирной жизни: возобновлена работа общественного транспорта на некоторых маршрутах, производится расчистка территории города, коммунальщики работают над восстановлением водо- и энергоснабжения.

В мире,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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