В ООН заявили о готовности расширить своё присутствие на Украине

ООН с гуманитарными партнёрами готова расширить своё присутствие на Украине . Об этом заявил представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик .

Он сообщил, что организация призывает стороны конфликта на Украине беречь жизни мирных жителей и обеспечить возможность получения ими необходимой помощи.