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1 час назад

В ООН заявили о готовности расширить своё присутствие на Украине

RT на русскомиещё 1

ООН с гуманитарными партнёрами готова расширить своё присутствие на Украине. Об этом заявил представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В ООН заявили о готовности расширить своё присутствие на Украине
Фото: Gettyimages.ru © NurPhotoGettyimages.ru © NurPhoto

Он сообщил, что организация призывает стороны конфликта на Украине беречь жизни мирных жителей и обеспечить возможность получения ими необходимой помощи.

«Мы с нашими гуманитарными партнёрами готовы и далее расширять своё присутствие, но стороны тоже должны выполнить свою часть работы», — приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Ранее в ООН призвали стороны конфликта на Украине соблюдать гуманитарные обязательства.

В мире,Стефан Дюжаррик,ООН,
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