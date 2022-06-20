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2 часа назад

Экс-мэру Киева пригрозили тюрьмой за призыв признать ЛНР и ДНР

Lenta.ru

Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому грозит от трех до пяти лет тюремного заключения из-за призыва признать Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). Политику объявили о подозрении, сообщает Telegram-канал «Офис Генерального прокурора».

Экс-мэру Киева пригрозили тюрьмой за призыв признать ЛНР и ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, бывший глава украинской столицы заявлял в социальных сетях о необходимости признать независимость ЛНР и ДНР на следующий день после начала специальной военной операции России на Украине.

Судебная экспертиза выявила в публикации публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска России заняли часть Запорожской области, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

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