Боррель ответил на обвинения России в блокаде Калининграда

Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил, что сухопутные транзит пассажиров и разрешённых товаров через Литву продолжается.
«Остановлены только перевозки грузов, экспорт, импорт и транзит которых запрещён через территорию Евросоюза. Литва не применяла никаких односторонних национальных рестрикций, а руководствовалась санкционными ограничениями ЕС», — сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции в Люксембурге.
Он добавил, что Еврокомиссия «перепроверит в позитивном ключе», что все указания верны и выполнены корректно.
Сегодня российский МИД назвал действия Вильнюса открыто враждебными и потребовал немедленно отменить ограничения.