Боррель ответил на обвинения России в блокаде Калининграда

«Остановлены только перевозки грузов, экспорт, импорт и транзит которых запрещён через территорию Евросоюза. Литва не применяла никаких односторонних национальных рестрикций, а руководствовалась санкционными ограничениями ЕС», — сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции в Люксембурге.