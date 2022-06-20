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43 минуты назад

Боррель ответил на обвинения России в блокаде Калининграда

Говорит Москва

Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил, что сухопутные транзит пассажиров и разрешённых товаров через Литву продолжается.

«Остановлены только перевозки грузов, экспорт, импорт и транзит которых запрещён через территорию Евросоюза. Литва не применяла никаких односторонних национальных рестрикций, а руководствовалась санкционными ограничениями ЕС», — сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции в Люксембурге.

Литва ответила на обвинения в введении грузовой блокады Калининграда

Он добавил, что Еврокомиссия «перепроверит в позитивном ключе», что все указания верны и выполнены корректно.

Сегодня российский МИД назвал действия Вильнюса открыто враждебными и потребовал немедленно отменить ограничения.

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