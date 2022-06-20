Кива назвал бесконечными сказками «вступление» Украины в ЕС

«Это продолжение бесконечных "сказок Шахеризады" - помните "Тысяча и одна ночь"? Вот то же самое. Происходит манипуляция вступлением Украины в Евросоюз... Выставлялись те условия, которые никогда не будут выполнены - и это все прекрасно понимают. За это время Запад получил контроль над всеми государственными институтами власти, кроме судебного», - заявил депутат.