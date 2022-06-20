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1 час назад

Кива назвал бесконечными сказками «вступление» Украины в ЕС

ТК «Звезда»иещё 8

Депутат Верховной Рады Украины IX созыва Илья Кива в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил, что слова Киева о скором вступлении Украины в Евросоюз являются сказкой, которою на протяжении нескольких лет рассказывают власти страны.

Кива назвал бесконечными сказками «вступление» Украины в ЕС
Фото:  Верховная рада Украины/Олег Федонюк Верховная рада Украины/Олег Федонюк

«Это продолжение бесконечных "сказок Шахеризады" - помните "Тысяча и одна ночь"? Вот то же самое. Происходит манипуляция вступлением Украины в Евросоюз... Выставлялись те условия, которые никогда не будут выполнены - и это все прекрасно понимают. За это время Запад получил контроль над всеми государственными институтами власти, кроме судебного», - заявил депутат.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в понедельник заявил, что считает весьма вероятным вступление Украины в Европейский союз. Также он заявил, что вряд ли посетит Украину в рамках своей поездки в Германию и Испанию.

В мире,Илья Кива,Джозеф Байден,Верховная Рада,ЕС,
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