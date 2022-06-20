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17 минут назад

В Тбилиси проходит митинг за интеграцию Грузии с ЕС

ТАСС

Митинг под лозунгом "Домой в Европу" проходит в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента Грузии. Об этом в понедельник сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Сегодня я нахожусь тут, чтобы выразить свою приверженность к европейскому курсу Грузии. Наше будущее в наших руках. Мы должны показать Европе и всему миру, что заслуживаем быть членами Евросоюза", - сообщила ТАСС участница митинга Нино Аскурава.

Организатором демонстрации выступила общественная организация "Стыдно", однако также участвуют и представители отдельных оппозиционных партий. Митингующие позже планируют дойти до площади Европы. Движение на проспекте Руставели перекрыто. На месте дежурят усиленные наряды полиции. Во внутреннем дворе парламента и Дома правительства, расположенного неподалеку, находится спецтехника МВД.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставление статуса кандидата на членство в ЕС Грузии после выполнения ей ряда предварительных условий, среди которых понижение поляризации между политическими партиями, укрепление и обеспечение независимости государственных институтов, создание прозрачной и эффективной системы правосудия и прочее. Главы государств и правительств Евросоюза рассмотрят рекомендации ЕК 23-24 июня. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее в понедельник заявил, что власти готовы выполнить рекомендации ЕК.

Грузия с 2009 года является участником программы "Восточное партнерство", направленной на развитие сотрудничества ЕС с бывшими республиками СССР. В 2014 году страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является положение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2017 году граждане Грузии получили право без виз совершать туристические поездки в страны Шенгенской зоны.

В мире,Видео,Ираклий Гарибашвили,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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