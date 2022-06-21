В ЛНР заявили, что вплотную подошли к Лисичанску

«Если мы берем направление Лисичанск, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населенному пункту. Уже без оптических приборов можно наблюдать данный населенный пункт. Это позволяет работать нашим подразделениям. Более того, средства обнаружения и разведки полностью покрывает данный населенный пункт, контролирует происходящее там», — пояснил Марочко.