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20 минут назад

В ЛНР заявили, что вплотную подошли к Лисичанску

Газета.Ruиещё 5

Бойцы Народной милиции Луганской народной республики вплотную подошли к границам города Лисичанск, в котором сконцентрировано и заблокировано большое количество украинских подразделений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя НМ ЛНР Андрея Марочко.

В ЛНР заявили, что вплотную подошли к Лисичанску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы берем направление Лисичанск, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населенному пункту. Уже без оптических приборов можно наблюдать данный населенный пункт. Это позволяет работать нашим подразделениям. Более того, средства обнаружения и разведки полностью покрывает данный населенный пункт, контролирует происходящее там», — пояснил Марочко.

Он назвал ситуацию под Лисичанском оперативным окружением украинской армии, отметив, что полноценное окружение может не потребоваться.

«Поскольку иногда очень эффективно оперативное окружение, оно изматывает противника», — пояснил Марочко.

Ранее в Минобороны России назвали сведения о визите Зеленского в Лисичанск вбросом в «традициях «Квартала-95»».

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