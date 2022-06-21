В ЛНР заявили, что вплотную подошли к Лисичанску

Бойцы Народной милиции Луганской народной республики вплотную подошли к границам города Лисичанск, в котором сконцентрировано и заблокировано большое количество украинских подразделений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя НМ ЛНР Андрея Марочко.
«Если мы берем направление Лисичанск, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населенному пункту. Уже без оптических приборов можно наблюдать данный населенный пункт. Это позволяет работать нашим подразделениям. Более того, средства обнаружения и разведки полностью покрывает данный населенный пункт, контролирует происходящее там», — пояснил Марочко.
Он назвал ситуацию под Лисичанском оперативным окружением украинской армии, отметив, что полноценное окружение может не потребоваться.
«Поскольку иногда очень эффективно оперативное окружение, оно изматывает противника», — пояснил Марочко.
Ранее в Минобороны России назвали сведения о визите Зеленского в Лисичанск вбросом в «традициях «Квартала-95»».