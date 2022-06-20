Байден заявил, что не поедет на Украину в ближайшее время

Президент США Джо Байден заявил, что не посетит Украину во время поездок по странам Европы и Ближнего Востока, турне по которым запланировано на конец июня. Его слова приводит «РИА Новости».
«Не в эту поездку. Вряд ли», — ответил Байден журналистам на соответствующий вопрос.
Также в беседе со СМИ он заявил, что считает весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз.
На следующей неделе Байден встретится с коллегами по G7 в Германии и примет участие в саммите НАТО в Испании. Затем он планирует в рамках турне по странам Европы и Ближнего Востока посетить Израиль, палестинские территории Западного берега реки Иордан и Саудовскую Аравию.