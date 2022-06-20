Байден заявил, что не поедет на Украину в ближайшее время

Президент США Джо Байден заявил, что не посетит Украину во время поездок по странам Европы и Ближнего Востока, турне по которым запланировано на конец июня. Его слова приводит «РИА Новости».

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«Не в эту поездку. Вряд ли», — ответил Байден журналистам на соответствующий вопрос.

Также в беседе со СМИ он заявил, что считает весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз.