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11 минут назад

Байден заявил, что не поедет на Украину в ближайшее время

Елена Прошина

Президент США Джо Байден заявил, что не посетит Украину во время поездок по странам Европы и Ближнего Востока, турне по которым запланировано на конец июня. Его слова приводит «РИА Новости».

Байден заявил, что не поедет на Украину в ближайшее время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не в эту поездку. Вряд ли», — ответил Байден журналистам на соответствующий вопрос.

Также в беседе со СМИ он заявил, что считает весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз.

На следующей неделе Байден встретится с коллегами по G7 в Германии и примет участие в саммите НАТО в Испании. Затем он планирует в рамках турне по странам Европы и Ближнего Востока посетить Израиль, палестинские территории Западного берега реки Иордан и Саудовскую Аравию.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,ЕС,
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