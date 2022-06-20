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19 минут назад

Байден допустил вступление Украины в состав Евросоюза

Lenta.ru

Вступление Украины в состав Евросоюза (ЕС) является весьма вероятным. Такую опцию допустил президент США Джо Байден, сообщает агентство Reuters.

Байден допустил вступление Украины в состав Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также американский президент заявил, что не планирует официальных визитов или иных поездок на территорию украинского государства в ближайшем будущем.

Ранее Байден призвал американцев отказаться от участия в боевых действиях на территории Украины. «Американские граждане не должны ехать на Украину», — считает лидер США. Он добавил, что его проинформировали о пропаже на Украине нескольких американцев. По словам президента, Белому дому в настоящий момент не поступала информация об их местонахождении.

В мире,Джозеф Байден,ЕС,
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