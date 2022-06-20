Зеленский прокомментировал разблокировку портов

Переговоры по разблокировке украинских портов пока не достигли прогресса. Комментарий президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении к странам Африканского союза приводит ТАСС.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /

Глава государства предупредил о продолжении продовольственного кризиса в мире из-за отсутствия продвижения в переговорах. Он также сказал, что около 400 миллионов человеческих жизней зависят от поставок украинского зерна.

По его словам, на Украине сейчас более 25 млн тонн зерновых. Для вывоза урожая страна налаживает железнодорожную коммуникацию, а также привлекает иностранные порты. Тем не менее, новые пути позволяют направить «гораздо меньший объем и за гораздо большее время».