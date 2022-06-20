Президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил Лисичанск. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

Депутат опубликовала фотографию главы государства в окружении военнослужащих.

«Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото», — подписала снимок Безуглая.

По ее словам, президент приехал в город тайно, чтобы «поддержать и увидеть собственными глазами, разобраться».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецподразделения «Ахмат» приступили к освобождению пригорода города Золотое — Малой Камышевахи, что обеспечит продвижение войск к Лисичанску.