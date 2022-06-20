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52 минуты назад

Зеленский тайно посетил Лисичанск

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил Лисичанск. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

Депутат опубликовала фотографию главы государства в окружении военнослужащих.

«Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото», — подписала снимок Безуглая.

По ее словам, президент приехал в город тайно, чтобы «поддержать и увидеть собственными глазами, разобраться».

Зеленский посетил Запорожье

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецподразделения «Ахмат» приступили к освобождению пригорода города Золотое — Малой Камышевахи, что обеспечит продвижение войск к Лисичанску.

Кроме того, сообщалось, что уличные бои идут в городе Золотое, в населенных пунктах Берестовое, Спорное и Волчеяровка, а также в промзоне Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

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