Президент Украины Владимир Зеленский на днях тайно совершил поездку в Лисичанск, в ходе которой попал под обстрел, утверждает депутат от партии главы государства "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Она опубликовала в понедельник в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) фото Зеленского среди военных.