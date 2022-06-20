Президент Украины Владимир Зеленский на днях тайно совершил поездку в Лисичанск, в ходе которой попал под обстрел, утверждает депутат от партии главы государства "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Она опубликовала в понедельник в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) фото Зеленского среди военных.
"Владимир Зеленский в Лисичанске. Не так давно. Собственное фото. Он попал потом под обстрел. Тайно [приехал] поддержать и увидеть [все] своими глазами, разобраться", - написала она.
По опубликованному депутатом снимку невозможно определить, где он был сделан.