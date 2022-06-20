Он рассказал, что ранее в тот же день Орбан вместе с коллегами из Бельгии , Болгарии , Люксембурга , Мальты и Эстонии принял участие в видеоконференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем , на которой обсуждалась подготовка к саммиту ЕС, намеченному на 23-24 июня.

"Виктор Орбан согласился с предложением предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. В то же время он добавил, что Венгрия вместе с несколькими другими государствами-членами считает, что Грузия и Босния и Герцеговина также должны получить возможность двигаться в направлении ЕС в том же темпе", - процитировало Хаваши информационное агентство MTI.

В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Евросовету предоставить Украине статус кандидата на вступление в сообщество. Если участники саммита ЕС согласятся с этим предложением, то Киеву в целях начала переговоров о вступлении в Евросоюз будет необходимо провести ряд реформ, в частности укрепить судебную систему и активизировать борьбу с коррупцией. Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, после получения статуса кандидата страна может быстро двигаться в ЕС, но может пойти и в обратную сторону при отсутствии необходимого прогресса.