Президент Молдавии Майя Санду провела переговоры с Ангелой Меркель

В ходе разговора Санду и Меркель обсудили рекомендации Еврокомиссии о присвоении Молдавии статуса страны-кандидата в Евросоюз на заседании Евросовета , которое пройдет 23-24 июня.

Бербок считает, что сейчас цинично обсуждать то, выполнили ли Молдавия и Украина свои «домашние задания» — требования, которые предъявляются к кандидатам на членство в Европейский союз. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что сейчас страны ЕС находятся в таком моменте, когда необходимо принимать решение.