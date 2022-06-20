В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
18 минут назад

Майя Санду провела переговоры с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Газета.Ru

Президент Молдавии Майя Санду поговорила по телефону с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Детали беседы приводит агентство Sputnik.

Президент Молдавии Майя Санду провела переговоры с Ангелой Меркель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе разговора Санду и Меркель обсудили рекомендации Еврокомиссии о присвоении Молдавии статуса страны-кандидата в Евросоюз на заседании Евросовета, которое пройдет 23-24 июня.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее призвала страны Европейского союза воспользоваться «историческим моментом» и предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены организации.

Бербок считает, что сейчас цинично обсуждать то, выполнили ли Молдавия и Украина свои «домашние задания» — требования, которые предъявляются к кандидатам на членство в Европейский союз. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что сейчас страны ЕС находятся в таком моменте, когда необходимо принимать решение.

В мире,Анналена Бербок,Ангела Меркель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители