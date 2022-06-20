Президент Молдавии Майя Санду провела переговоры с Ангелой Меркель

Президент Молдавии Майя Санду поговорила по телефону с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Детали беседы приводит агентство Sputnik.
В ходе разговора Санду и Меркель обсудили рекомендации Еврокомиссии о присвоении Молдавии статуса страны-кандидата в Евросоюз на заседании Евросовета, которое пройдет 23-24 июня.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее призвала страны Европейского союза воспользоваться «историческим моментом» и предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены организации.
Бербок считает, что сейчас цинично обсуждать то, выполнили ли Молдавия и Украина свои «домашние задания» — требования, которые предъявляются к кандидатам на членство в Европейский союз. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что сейчас страны ЕС находятся в таком моменте, когда необходимо принимать решение.