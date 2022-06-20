В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
7 минут назад

Представитель НМ ЛНР Марочко: украинские боевики на «Азоте» начинают вести переговоры

RT на русскомиещё 2

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала заявил, что некоторые находящиеся на заводе «Азот» в Северодонецке украинские боевики начинают выкидывать белые флаги и вести переговоры.

В ЛНР заявили, что бойцы ВСУ с «Азота» вывешивают белые флаги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги на некоторых участках, вести какие-то переговоры», — цитирует его РИА Новости.

Марочко добавил, что войска Луганской Народной Республики общаются с некоторыми украинскими командирами на открытых частотах. По его словам, у украинских войск «плачевное» положение, так как они были брошены своим командованием.

Кроме того, он рассказал, что украинские военные недавно предприняли попытку наладить снабжение с помощью плотов и маленьких лодок, но это «капля в море».

«Это всё заставляет этих боевиков вести некоторые переговоры», — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.

Андрей Марочко заявлял, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц.

В мире,Андрей Марочко,Первый канал,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители