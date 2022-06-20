Европе предрекли усиление кризиса из-за украинских беженцев

Первоначальный прогноз Организации объединенных наций о том, что в результате спецоперации РФ беженцами станут четыре миллиона украинцев, оказался ничтожным, при этом предположения о крупнейшем миграционном кризисе в Европе за столетие наоборот подтвердились. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Криса Мельцера.

«Спустя почти четыре месяца с начала Россией военной спецоперации на Украине агентства по оказанию помощи и волонтерские организации, работающие с беженцами, ожидают, что кризис может продлиться много месяцев, если не лет, в связи с чем им приходится менять свой подход к происходящему», — говорится в материале.

Мельцер, слова которого приводит The Guardian, отметил, что на сегодняшний день с целью оказания помощи беженцам с Украины мобилизовались миллионы европейцев. При этом авторы статьи обратили внимание на то, что ряд стран, принявших украинцев, уже столкнулись с беспрецедентными сложностями. В частности, в Германии, куда прибыло на данный момент около 725 тысяч беженцев, наблюдается нехватка социального и дешевого жилья в крупных городах. И данная ситуация актуальна для многих других стран ЕС. Кроме того в Молдове, которая приняла около 100 тысяч украинцев, ощущают серьезную нехватку мест в детских садах и школах.