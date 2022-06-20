Это первый раз, когда политик оказался в больнице с 2020-го: тогда он проходил лечение в связи с заражением коронавирусом. Лечение политик проходил в больнице Святого Томаса, где трое суток он провел в реанимации. Премьер вернулся к исполнению своих обязанностей спустя месяц после заражения. В связи с этим Джонсон отказался прививаться от коронавируса первым, в приоритетном порядке, заявив, что это нужнее уязвимым группам населения.