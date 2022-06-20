Росгвардейцы задержали пособников ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области задержаны несколько человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины, сообщили в Росгвардии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В ходе адресных проверок в Изюмском районе Харьковской области спецназовцы Росгвардии задержали четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

У них нашли и изъяли автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова, свыше 500 патронов к стрелковому оружию.