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1 час назад

Росгвардейцы задержали пособников ВСУ в Харьковской области

Деловая газета "Взгляд"

В Харьковской области задержаны несколько человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины, сообщили в Росгвардии.

Росгвардейцы задержали пособников ВСУ в Харьковской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе адресных проверок в Изюмском районе Харьковской области спецназовцы Росгвардии задержали четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

У них нашли и изъяли автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова, свыше 500 патронов к стрелковому оружию.

Ранее сообщалось, что украинские боевики из нацбатальона «Кракен» в Харьковской области попали в засаду Росгвардии, шестеро были ликвидированы, один взят в плен.

В мире,Армия,Росгвардия,
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