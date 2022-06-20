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1 час назад

На Украине планируют начать конфискацию активов россиян

Газета.Ru

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что этап, когда произойдет изъятие активов людей, взаимодействующих с властями РФ, начнется ближе к концу текущего лета. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, меры также затронут имущество российских граждан.

«Имущество большого количества изменщиков заблокировано, арестовано, они не могут продавать и отчуждать имуществ», — добавил Малюська.

Украина ввела визовый режим для россиян

При этом точных данных, когда начнутся изъятья активов россиян, пока нет.

«Сейчас среди аффилированных с России лиц прецеденты тоже есть», — добавил министр юстиции страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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