Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что этап, когда произойдет изъятие активов людей, взаимодействующих с властями РФ, начнется ближе к концу текущего лета. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, меры также затронут имущество российских граждан.

«Имущество большого количества изменщиков заблокировано, арестовано, они не могут продавать и отчуждать имуществ», — добавил Малюська.

При этом точных данных, когда начнутся изъятья активов россиян, пока нет.

«Сейчас среди аффилированных с России лиц прецеденты тоже есть», — добавил министр юстиции страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.