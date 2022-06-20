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19 минут назад

Послу России в Великобритании официально запретили посещать парламент

ТАССиещё 2

Послу России в Великобритании Андрею Келину и другим российским дипломатам в Лондоне официально запрещено посещать здание британского парламента. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление, подписанное спикером Палаты общин (нижней палаты законодательного органа) Линдси Хойлом и лордом-спикером Палаты лордов (верхней палаты) Джоном Макфоллом.

Лондон запретил дипломатам России посещать парламент Британии
Фото: Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной ИрландииПосольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

"Как формально аккредитованный представитель российского правительства посол не будет приветствоваться в здании парламента до дальнейшего уведомления", - приводит издание выдержки из сообщения.

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Газета уточнила, что неформально подобные ограничения в отношении российских дипломатов действовали с конца февраля, когда РФ начала специальную военную операцию на Украине. Комментарием посольства РФ в Великобритании ТАСС пока не располагает.

В мире,Андрей Келин,Парламент Великобритании,Правительство РФ,
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