Лондон запретил дипломатам России посещать парламент Британии

Послу России в Великобритании Андрею Келину и другим российским дипломатам в Лондоне официально запрещено посещать здание британского парламента. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление, подписанное спикером Палаты общин (нижней палаты законодательного органа) Линдси Хойлом и лордом-спикером Палаты лордов (верхней палаты) Джоном Макфоллом.
"Как формально аккредитованный представитель российского правительства посол не будет приветствоваться в здании парламента до дальнейшего уведомления", - приводит издание выдержки из сообщения.
Газета уточнила, что неформально подобные ограничения в отношении российских дипломатов действовали с конца февраля, когда РФ начала специальную военную операцию на Украине. Комментарием посольства РФ в Великобритании ТАСС пока не располагает.