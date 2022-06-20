Лондон запретил дипломатам России посещать парламент Британии

Послу России в Великобритании Андрею Келину и другим российским дипломатам в Лондоне официально запрещено посещать здание британского парламента. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление, подписанное спикером Палаты общин (нижней палаты законодательного органа) Линдси Хойлом и лордом-спикером Палаты лордов (верхней палаты) Джоном Макфоллом.