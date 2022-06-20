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52 минуты назад

Bloomberg: Путин зашифровал послание Западу в поздравлении китайскому лидеру

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин, поздравив главу Китая Си Цзиньпина, направил послание западным странам. К тему выводу в своей статье для Bloomberg пришел профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей.

15 июня стало известно, что председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе переговоров, состоявшихся в день рождения китайского лидера, Си Цзиньпин отметил, что, несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, а также заявил о готовности помочь в урегулировании кризиса на Украине.

Китайская делегация покинула зал заседания во время выступления Зеленского

По мнению Пея, Путина и Си Цзиньпина связывают дружеские отношения, схожие ценности и отношение к западным странам.

«Узы, объединяющие Россию и Китай, сильнее, чем во времена холодной войны, в то время как силы, которые могут их разъединить, слабее», - констатировал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции.

При этом в МИД Китая назвали США инициатором и крупнейшей движущей силой украинского кризиса. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон обдумать свою ответственность в развитии ситуации на Украине и сотрудничать с мировым сообществом для скорейшего урегулирования конфликта.

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