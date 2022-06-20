Зеленский назвал число покинувших Украину граждан

«За это время более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу», – написал он в своем Telegram-канале .

Ранее сообщалось, что девушка из Украины за десять дней разрушила приютившую ее британскую семью. Также стало известно, что пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве. А правительство Болгарии решило прекратить программу переселения украинских беженцев с черноморского побережья вглубь страны и намерено разместить нуждающихся в специализированных буферных центрах