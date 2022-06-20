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20 минут назад

Зеленский назвал число покинувших страну украинцев

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Более 5 млн граждан Украины покинули страну с начала специальной военной операции России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал число покинувших Украину граждан
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

«За это время более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что девушка из Украины за десять дней разрушила приютившую ее британскую семью. Также стало известно, что пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве. А правительство Болгарии решило прекратить программу переселения украинских беженцев с черноморского побережья вглубь страны и намерено разместить нуждающихся в специализированных буферных центрах

В мире,Владимир Зеленский,
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