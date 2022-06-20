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48 минут назад

В Кремле оценили заявления Киева о планах возобновить переговоры

Елена Прошина

Заявления киевских властей о планах возобновления переговоров с Россией в августе является красноречивой демонстрацией переговорного процесса по-украински. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику, эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла», - констатировал представитель Кремля.

Ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что украинские власти вернутся к переговорам с Москвой в августе, после того, как проведут контрнаступление на нескольких ключевых участках.

Медведев отреагировал на слова «главного переговорщика от Украины»

В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля».

При этом, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал еще большие цифры потерь. Он отметил, что ежедневно погибают от 100 до 200 украинских военных.

В мире,Видео,Михаил Подоляк,Давид Арахамия,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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