Украинский суд сообщил о запрете оппозиционной партии ОПЗЖ

Украинский суд во Львове сообщил в понедельник, что он запретил партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

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"Информируем, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии "Оппозиционная платформа - При жизни", - говорится в сообщении Восьмого апелляционного административного суда, базирующегося во Львове, на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

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Суд также сообщает, что средства и другие активы партии ОПЗЖ, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Вопрос о запрете этой партии суд рассматривал 16 июня, но перенес вынесение решения на 20 июня. Ранее тот же суд во Львове запретил 10 других партий, которые, так же как и ОПЗЖ, украинские власти обвинили в связях с Россией.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" была ведущей оппозиционной политической силой Украины. На выборах в парламент в 2019 году ОПЗЖ получила поддержку 13,05% (1 908 087 голосов) по партийным спискам, еще шесть ее кандидатов прошли в Верховную раду по мажоритарным округам. В составе украинского парламента нынешнего созыва ОПЗЖ получила 44 места из 450. На выборах в местные органы власти на Украине в 2020 году ОПЗЖ победила в шести областях, а кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ Александр Попов занял второе место, уступив победившему в первом туре Виталию Кличко. Политик Виктор Медведчук, который был главой политического совета ОПЗЖ, находится под арестом на Украине по обвинению в государственной измене.