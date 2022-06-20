На Украине оценили роль Белоруссии в спецоперации

«Очень тонкая ситуация. Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем принимать это во внимание и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь не активно участвует», — заключил глава офиса.