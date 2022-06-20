Наемник из США рекомендовал "искателям славы" не ехать на Украину

«Тот, кто приехал сюда из эгоистичного поиска славы или хочет приехать <...>, но только для того, чтобы притвориться и посидеть в палатке, — таких людей я бы попросил не тратить время. Вы будете обузой для своих товарищей по команде и, более чем вероятно, вы получите ранение. Вас могут убить, или из-за вас кто-то может погибнуть», — сказал он.