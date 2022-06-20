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1 час назад

Наемник из США рекомендовал "искателям славы" не ехать на Украину

Газета.Ruиещё 1

Американский гражданин, приехавший воевать на стороне Украины, рассказал телеканалу CBS, что желающим поехать сражаться за украинскую армию не стоит сравнивать ВС РФ с армией Ирака или представителями «Талибана» (организация запрещена в России).

Наемник из США рекомендовал "искателям славы" не ехать на Украину
Фото: Efrem Lukatsky/APEfrem Lukatsky/AP

«Тот, кто приехал сюда из эгоистичного поиска славы или хочет приехать <...>, но только для того, чтобы притвориться и посидеть в палатке, — таких людей я бы попросил не тратить время. Вы будете обузой для своих товарищей по команде и, более чем вероятно, вы получите ранение. Вас могут убить, или из-за вас кто-то может погибнуть», — сказал он.

Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Марчин Пшидач заявил, что в МИД нет информации о гражданах страны, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины.

Он уточнил, что речь идет о тысячах человек. При этом информации о сражающихся у министерства нет.

В мире,Армия,Верховный суд,Талибан,
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