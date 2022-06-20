Наемник из США рекомендовал "искателям славы" не ехать на Украину

Американский гражданин, приехавший воевать на стороне Украины, рассказал телеканалу CBS, что желающим поехать сражаться за украинскую армию не стоит сравнивать ВС РФ с армией Ирака или представителями «Талибана» (организация запрещена в России).
«Тот, кто приехал сюда из эгоистичного поиска славы или хочет приехать <...>, но только для того, чтобы притвориться и посидеть в палатке, — таких людей я бы попросил не тратить время. Вы будете обузой для своих товарищей по команде и, более чем вероятно, вы получите ранение. Вас могут убить, или из-за вас кто-то может погибнуть», — сказал он.
Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Марчин Пшидач заявил, что в МИД нет информации о гражданах страны, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины.
Он уточнил, что речь идет о тысячах человек. При этом информации о сражающихся у министерства нет.