В Кремле оценили заявление Украины о переговорах

"Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику. Эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла", - сказал Песков в понедельник журналистам, комментируя заявление украинской стороны о готовности вернуться к переговорному процессу в августе.

Ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа, после того как украинская сторона, вероятно, проведет контрнаступление на некоторых участках. Он также подчеркнул, что Украина не примет "потерю территории, это юридически невозможно". При этом, добавил Арахамия, возможно "рассмотреть политическое соглашение", подобное тому, которое предлагалось в Стамбуле.

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. В конце марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. В апреле президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик. Песков после этого говорил, что Россия передала Украине проект документа о соглашениях с четкими формулировками и ожидает ответа. При этом Москва подчеркивала, что замораживание переговоров является полностью инициативой Киева.