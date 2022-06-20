Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Начинается эпоха дефицита»

Продовольственный и энергетический кризисы приводят к росту цен, при этом повсеместно не хватает рабочих рук, и эксперты считают дефицит новой мегатенденцией, которая повредит экономическому росту, пишет Die Welt.

Политики ссылаются на последствия пандемии и украинский конфликт, но на самом деле и то, и другое лишь ускорило кризис, который уже надвигался. Как отмечает Die Welt, в Европе начинается эпоха дефицита, причем в самых разных сферах - дефицита энергоресурсов, дефицита рабочей силы и дефицита работоспособного населения, вызванного старением европейцев.

«Слишком долгий» путь Украины в ЕС

Обозреватель швейцарского канала SRF Чарльз Либхерр заявил, что путь Украины в ЕС будет полным препятствий и возможно, «слишком долгим».

По мнению Либхерра, у Киева могут возникнуть проблемы даже со статусом кандидата в члены ЕС - этот статус должны одобрить лидеры всех 27 стран Евросоюза, а многие из них считают, что украинская экономика слишком слаба, в стране процветает коррупция и нет верховенства закона. Автор отметил, что сейчас членство Украины в ЕС невозможно, но «никто не может помешать ей сидеть во дворе ЕС, как происходит со странами Западных Балкан уже 20 лет».

«Сегодняшняя Россия - это завтрашний Китай?»

Воспользовавшись накалом российско-украинского конфликта, НАТО намерена представить свой июньский саммит как возможность выйти за рамки своего привычного диапазона, пишет Global Times. Помимо 30 государств НАТО, к участию в саммите приглашаются не члены, включая Швецию и Финляндию, а также партнеры из далекого Азиатско-Тихоокеанского региона - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

По версии Global Times, НАТО нашло две причины для своего «захода» в Азиатско-Тихоокеанский регион. Во-первых, альянс использует клише, что «сильная страна должна быть гегемоном, чтобы защищать демократию». Риторика «сегодняшняя Россия - это завтрашний Китай» используется для нагнетания напряженности и запугивания стран региона, создавая спрос на «коллективную безопасность в стиле НАТО». Во-вторых, в НАТО используют принцип неделимой безопасности для создания ложных теорий, таких как «неделимая безопасность Европы и Азии».

«Латинская Америка сделала поворот налево»

Латинская Америка сделала еще один поворот налево, когда Густаво Петро был избран президентом Колумбии, войдя в историю как первый левый глава этой страны. По мнению аналитиков, опрошенных Fox News, «сдвиг влево» может стать еще одной внешнеполитической головной болью для администрации президента США Джо Байдена.

Петро - бывший лидер партизан. Его победа изменит внутреннюю политику и баланс сил в Латинской Америке, усилив волну побед левых сил в регионе. Следующим триумфом социалистов может стать Бразилия, если Лула да Силва победит на выборах в октябре. Это укрепит левый блок, чьи «пророссийские и прокитайские настроения и явно антагонистические взгляды на США должны вызывать беспокойство у Байдена и будущих администраций», отмечает Fox News.

Северная Корея сообщила о «неопознанной» эпидемии

Северная Корея направила медицинские бригады и эпидемиологических следователей в провинцию, борющуюся со вспышкой «неопознанного» кишечного заболевания. Как сообщает CNN, с болезнью столкнулись уже более 800 семей.