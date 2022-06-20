В Узбекистане пройдет референдум по изменению Конституции

«Конечно, у нас нет возможности подробно обсуждать с вами сегодня все важные и актуальные предложения, поступившие от наших людей в комиссию. Я коснулся лишь некоторых из них. По предложению комиссии предлагаю рассмотреть проект, разработанный парламентом, на всенародном обсуждении и принять его путем референдума», – сказал президент.