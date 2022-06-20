В Узбекистане пройдет референдум по изменению Конституции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в Конституцию республики, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря политика Шерзода Асадова.
В понедельник Мирзиеев провел встречу с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон страны.
«Конечно, у нас нет возможности подробно обсуждать с вами сегодня все важные и актуальные предложения, поступившие от наших людей в комиссию. Я коснулся лишь некоторых из них. По предложению комиссии предлагаю рассмотреть проект, разработанный парламентом, на всенародном обсуждении и принять его путем референдума», – сказал президент.
По словам Мирзиеева, согласно действующему законодательству парламент сам имеет право вносить поправки в Конституцию. Согласно статье 127 Основного закона, изменения в Конституцию вносятся законом, принятым большинством, не менее чем двумя третями от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса, или референдумом.
«Однако я думаю, что, если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, это будет волеизъявлением нашего народа – настоящая народная Конституция», – подчеркнул Мирзиеев.
По словам президента, это соответствует принципу, что «единственным источником и автором Конституции является народ».
Напомним, в начале месяца референдум по конституционной реформе прошел в Казахстане. Поправки в основной закон поддержали 77% проголосовавших.