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2 часа назад

Мирзиеев предложил провести референдум по изменениям в Конституцию Узбекистана

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в Конституцию республики, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря политика Шерзода Асадова.

В Узбекистане пройдет референдум по изменению Конституции
Фото: Сайт президента РФСайт президента РФ

В понедельник Мирзиеев провел встречу с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон страны.

«Конечно, у нас нет возможности подробно обсуждать с вами сегодня все важные и актуальные предложения, поступившие от наших людей в комиссию. Я коснулся лишь некоторых из них. По предложению комиссии предлагаю рассмотреть проект, разработанный парламентом, на всенародном обсуждении и принять его путем референдума», – сказал президент.

По словам Мирзиеева, согласно действующему законодательству парламент сам имеет право вносить поправки в Конституцию. Согласно статье 127 Основного закона, изменения в Конституцию вносятся законом, принятым большинством, не менее чем двумя третями от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса, или референдумом.

«Однако я думаю, что, если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, это будет волеизъявлением нашего народа – настоящая народная Конституция», – подчеркнул Мирзиеев.

По словам президента, это соответствует принципу, что «единственным источником и автором Конституции является народ».

Напомним, в начале месяца референдум по конституционной реформе прошел в Казахстане. Поправки в основной закон поддержали 77% проголосовавших.

В мире,Шавкат Мирзиеев,
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