В парламент Франции избрали горничную с пятью детьми

Чернокожая профсоюзная активистка Рашель Кеке, также являющаяся матерью пятерых детей, стала первой горничной, которая смогла занять депутатское кресло во французском парламенте — Национальной ассамблее Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

По итогам второго тура парламентских выборов, 47-летняя уроженка Кот-д'Ивуар Кеке, выступившая от левой партии «Новый народный экологический и социальный союз» в столичном регионе Иль-де-Франс смогла одолеть экс-министра спорта Роксану Марасиняню, которая баллотировалась от правящей партии «Вперед!»

Уточняется, что многодетная чернокожая горничная добилась популярности у избирателей в 2019-2021 годах, когда принимала участие в забастовках работников парижского отеля Ibis Batignolles, требовавших увеличения заработной платы и улучшения условий труда.