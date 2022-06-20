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22 минуты назад

Совет ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

Елена Прошина

Совет Евросоюза продлил на год санкции против Крыма и Севастополя - до 23 июня 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Совета ЕС.

«Совет сегодня решил продлить санкции ЕС в ответ на «незаконную аннексию» Крыма и Севастополя Российской Федерации до 23 июня 2023 года», – говорится в сообщении.

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Данное решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Отмечается, что действующие в настоящее время ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года. Санкции включают запрет на ввоз в Евросоюз продукции из Крыма или Севастополя. Также запрещены инвестиции и оказание туристических услуг.

Ранее представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что подход Киева к вопросу Крыма изменился после 24 февраля. Теперь украинские власти надеются вернуть полуостров военным путем. Она подчеркнула, что при любых планах, заходить на территорию Крыма первыми будут военные.

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