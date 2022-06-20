Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире

Президент США Джо Байден считает, что из-за специальной военной операции РФ на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома.

В результате спецоперации России "мы в последнее время достигли мрачного этапа: согласно [данным] Агентства ООН по делам беженцев [Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, УВКБ ООН], более 100 млн человек сейчас являются принудительно перемещенными лицами, больше, чем когда-либо в истории", говорится в сообщении.