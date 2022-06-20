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41 минуту назад

Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире

ТАССиещё 3

Президент США Джо Байден считает, что из-за специальной военной операции РФ на Украине в мире наблюдается рекордный рост числа беженцев. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома.

Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В результате спецоперации России "мы в последнее время достигли мрачного этапа: согласно [данным] Агентства ООН по делам беженцев [Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, УВКБ ООН], более 100 млн человек сейчас являются принудительно перемещенными лицами, больше, чем когда-либо в истории", говорится в сообщении.

9 июня УВКБ сообщало, что после начала 24 февраля специальной военной операции России с Украины в соседние страны прибыли более 7,27 млн человек. При этом более 2,31 млн человек с 28 февраля по 7 июня пересекли границу в обратном направлении.

В мире,Джозеф Байден,
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