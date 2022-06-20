4 миллиона пострадавших: сильнейшее наводнение в Индии

Более 4 млн человек пострадали, 71 человек погиб из-за наводнения на северо-востоке Индии. Об этом сообщает Lenta.ru.
По информации индийского Управления по борьбе со стихийными бедствиями, cильнее всего от непогоды пострадали штаты Ассам и Мегхалая.
На прошлой неделе на северо-востоке Индии прошли сильные мусонные ливни. В результате река Брахмапутра и ее притоки вышли из берегов. Улицы пострадавших городов превратились в мощные потоки воды. В некоторых местах жители вынуждены переходить реку, держась за специально натянутую веревку.
Метеорологи прогнозируют, что ливни над указанными регионами Индии прекратятся не ранее, чем через два дня.