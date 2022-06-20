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13 минут назад

4 миллиона пострадавших: сильнейшее наводнение в Индии

Александр Котлеткин

Более 4 млн человек пострадали, 71 человек погиб из-за наводнения на северо-востоке Индии. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/10 Более 4 млн человек пострадали, 71 человек погиб из-за наводнения на северо-востоке Индии
Фото: globallookpress.com
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2/10 По информации индийского Управления по борьбе со стихийными бедствиями, cильнее всего от непогоды пострадали штаты Ассам и Мегхалая
Фото: globallookpress.com
3/10 На прошлой неделе на северо-востоке Индии прошли сильные мусонные ливни
Фото: globallookpress.com
4/10 В результате река Брахмапутра и ее притоки вышли из берегов
Фото: globallookpress.com
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5/10 Улицы пострадавших городов превратились в мощные потоки воды
Фото: globallookpress.com
6/10 В некоторых местах жители вынуждены переходить реку, держась за специально натянутую веревку
Фото: globallookpress.com
7/10 Метеорологи прогнозируют, что ливни над указанными регионами Индии прекратятся не ранее, чем через два дня
Фото: globallookpress.com
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8/10 Жители деревни, пострадавшие от наводнения, прибывают на лодке в более безопасное место в районе Ходжаи на северо-востоке индийского штата Ассам
Фото: globallookpress.com
9/10 Люди идут по затопленной дороге в Бангалоре
Фото: globallookpress.com
10/10 Спасатели эвакуируют жителей деревни, пострадавшей от наводнения, в округе Ходжаи, штат Ассам
Фото: globallookpress.com

По информации индийского Управления по борьбе со стихийными бедствиями, cильнее всего от непогоды пострадали штаты Ассам и Мегхалая.

На прошлой неделе на северо-востоке Индии прошли сильные мусонные ливни. В результате река Брахмапутра и ее притоки вышли из берегов. Улицы пострадавших городов превратились в мощные потоки воды. В некоторых местах жители вынуждены переходить реку, держась за специально натянутую веревку.

Метеорологи прогнозируют, что ливни над указанными регионами Индии прекратятся не ранее, чем через два дня.

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