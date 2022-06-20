4 миллиона пострадавших: сильнейшее наводнение в Индии

Более 4 млн человек пострадали, 71 человек погиб из-за наводнения на северо-востоке Индии. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/10 Более 4 млн человек пострадали, 71 человек погиб из-за наводнения на северо-востоке Индии Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 По информации индийского Управления по борьбе со стихийными бедствиями, cильнее всего от непогоды пострадали штаты Ассам и Мегхалая Фото: globallookpress.com 3/10 На прошлой неделе на северо-востоке Индии прошли сильные мусонные ливни Фото: globallookpress.com 4/10 В результате река Брахмапутра и ее притоки вышли из берегов Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Улицы пострадавших городов превратились в мощные потоки воды Фото: globallookpress.com 6/10 В некоторых местах жители вынуждены переходить реку, держась за специально натянутую веревку Фото: globallookpress.com 7/10 Метеорологи прогнозируют, что ливни над указанными регионами Индии прекратятся не ранее, чем через два дня Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Жители деревни, пострадавшие от наводнения, прибывают на лодке в более безопасное место в районе Ходжаи на северо-востоке индийского штата Ассам Фото: globallookpress.com 9/10 Люди идут по затопленной дороге в Бангалоре Фото: globallookpress.com 10/10 Спасатели эвакуируют жителей деревни, пострадавшей от наводнения, в округе Ходжаи, штат Ассам Фото: globallookpress.com

По информации индийского Управления по борьбе со стихийными бедствиями, cильнее всего от непогоды пострадали штаты Ассам и Мегхалая.

На прошлой неделе на северо-востоке Индии прошли сильные мусонные ливни. В результате река Брахмапутра и ее притоки вышли из берегов. Улицы пострадавших городов превратились в мощные потоки воды. В некоторых местах жители вынуждены переходить реку, держась за специально натянутую веревку.