В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
12 минут назад

В Швейцарии раскрыли препятствия для членства Украины в ЕС

Елена Прошина

Обозреватель швейцарского SRF Чарльз Либхерр заявил, что путь Украины в ЕС будет полным препятствий и «очень и очень долгим», возможно, «даже слишком долгим».

В Швейцарии отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. На этой неделе окончательное решение о кандидатском статусе примет Евросовет.

Либхерр отметил, что рекомендацию ЕК в Евросовете будут обсуждать главы 27 государств и правительств ЕС. Решение о предоставлении статуса

должно быть принято единогласно, большинства голосов будет недостаточно.

«Это первое большое препятствие. Многие страны ЕС считают этот символический шаг преждевременным», - подчеркнул автор.

Португалия, к примеру, публично предупреждает о последствиях вступления экономически слабой Украины в ЕС. А в Нидерландах обеспокоены слабым верховенством закона и высоким уровнем коррупции на Украине в последние годы.

Членство Украины «перевернет все в ЕС с ног на голову» в финансовом плане, подчеркнул Либхерр.

Он отметил, что многие страны ЕС боятся лишиться щедрых сельскохозяйственных субсидий из бюджета ЕС из-за Украины.

«В настоящее время вступление Украины в ЕС нереально. Но она может сидеть во дворе ЕС, как происходит со странами Западных Балкан уже 20 лет» - заключил Либхерр.

В мире,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители