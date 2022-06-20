В Швейцарии отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС

Обозреватель швейцарского SRF Чарльз Либхерр заявил, что путь Украины в ЕС будет полным препятствий и «очень и очень долгим», возможно, «даже слишком долгим».

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Ранее Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. На этой неделе окончательное решение о кандидатском статусе примет Евросовет.

Либхерр отметил, что рекомендацию ЕК в Евросовете будут обсуждать главы 27 государств и правительств ЕС. Решение о предоставлении статуса

должно быть принято единогласно, большинства голосов будет недостаточно.

«Это первое большое препятствие. Многие страны ЕС считают этот символический шаг преждевременным», - подчеркнул автор.

Португалия, к примеру, публично предупреждает о последствиях вступления экономически слабой Украины в ЕС. А в Нидерландах обеспокоены слабым верховенством закона и высоким уровнем коррупции на Украине в последние годы.

Членство Украины «перевернет все в ЕС с ног на голову» в финансовом плане, подчеркнул Либхерр.

Он отметил, что многие страны ЕС боятся лишиться щедрых сельскохозяйственных субсидий из бюджета ЕС из-за Украины.