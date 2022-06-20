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35 минут назад

Источник: тема санкций против России войдет в повестку саммита G7 26 июня

ТАСС

Ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций будут основной темой саммита лидеров стран Группы семи (G7), который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау на юге Германии. Об этом сообщил в понедельник журналистам источник в правительстве ФРГ.

Источник: стала известна повестка саммита G7 26 июня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча начнется около полудня 26 июня, в этот день запланированы четыре рабочих заседания. На одном из них речь пойдет о вопросах внешней политики и политики безопасности.

Стало известно о «тайных переговорах» по Украине между Россией и Германией

"Будут обсуждаться антироссийские санкции", - отметил источник.

По его словам, в целом "приоритетом будет, прежде всего, тема Украины", включая ограничения против РФ.

В правительстве ФРГ заявили о "значительных последствиях" санкций для России с точки зрения ее экономических и военных возможностей.

"Будут обсуждаться энергетические вопросы, нефтяное эмбарго", - отметил источник.

Лидеры G7 также отдельно обсудят вопросы оказания финансовой помощи Украине.

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