Источник: стала известна повестка саммита G7 26 июня

Ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций будут основной темой саммита лидеров стран Группы семи (G7), который пройдет 26-28 июня в замке Эльмау на юге Германии. Об этом сообщил в понедельник журналистам источник в правительстве ФРГ.

Встреча начнется около полудня 26 июня, в этот день запланированы четыре рабочих заседания. На одном из них речь пойдет о вопросах внешней политики и политики безопасности.

"Будут обсуждаться антироссийские санкции", - отметил источник.

По его словам, в целом "приоритетом будет, прежде всего, тема Украины", включая ограничения против РФ.

В правительстве ФРГ заявили о "значительных последствиях" санкций для России с точки зрения ее экономических и военных возможностей.

"Будут обсуждаться энергетические вопросы, нефтяное эмбарго", - отметил источник.