Украине отправили оборудование для разблокировки портов

На Украину уже отправлена часть оборудования для разблокировки портов. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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— Чтобы открыть их (украинские порты — прим. «ВМ») нужно военное оборудование...Некоторое оборудование уже посылается на Украину... К сожалению, другого способа открыть украинские порты нет. И есть европейские страны, страны Евросоюза, у которых есть оборудование, и если они его поставят, я думаю, мы сможем решить продовольственный кризис гораздо быстрее, — цитирует его РИА Новости.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о завершении разминирования порта Мариуполя. Для представителей СМИ прошел специальный пресс-тур, организованный Минобороны. Журналисты осмотрели акваторию порта на катере связи КСВ-67. Позже при них специалисты обезвредили оставшиеся обнаруженные мины.

Военнослужащий с позывным Мотор добавил, что ранее на вышеуказанной территории были обнаружены и разминированы 16 мин. Пять из них находились в акватории порта, остальные — на пляже. По его словам, до конца текущего дня работы будут полностью окончены.