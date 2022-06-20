Кулеба заявил о готовности ВСУ «воевать лопатами»

В случае прекращения поставок западного оружия Украина продолжит противостоять России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
«Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — заявил он, призвав Запад ускорить передачу вооружений.
Кулеба также отметил, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России, особенно при сравнении запасов артиллерийских снарядов.
«Чем раньше вы пришлете оружие, тем больше будет для нас помощи», — добавил министр.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».