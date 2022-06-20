Назван новый страх США перед Россией

Правительство США обеспокоено возможным вмешательством российских хакеров в осенние выборы палаты представителей и части сената. При этом они признают, что реальных предпосылок для такого сценария у них нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Фото: Reuters Reuters

Пять действующих и бывших чиновников поделились с телеканалом своими соображениями. Они считают, что Россия может вмешаться в процесс выборов, чтобы отомстить Западу за его действия в связи с конфликтом на Украине. РФ может провести простую кибератаку и подорвать доверие избирателей к электоральной системе, которое и без того отсутствует у части населения США.

При этом все собеседники телеканала согласились с тем, что такой сценарий носит гипотетический характер.

«Если что-то небольшое случится, это породит мании и хаос, и вдруг люди будут думать, что все выборы совершенно не защищены», — заявила Николь Тисдейл, которая ранее занимала должность директора по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности.