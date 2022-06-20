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1 час назад

В Европе предсказали Берлину экономическое самоубийство из-за России

Елена Прошина

При полном отказе от импорта российской нефти Германии грозит экономическое самоубийство. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек, сообщает портал «Известия».

В Европе предсказали Берлину экономическое самоубийство из-за России
Фото: ReutersReuters

По его словам, недавнее исследование Университета Мангейма показало, что полный запрет на импорт нефти и газа из РФ спровоцирует падение объема производства в экономике Германии примерно на 12%. В перспективе может возникнуть двузначная инфляция. Однако «Зеленые» даже при учете всех рисков твердо намерены отказаться от импорта российских энергоносителей.

«Если это произойдет в ближайшие несколько лет, Германия столкнется с очень серьезными экономическими проблемами. По сути, это стало бы экономическим самоубийством», — заявил Гуннар Бек.

Он также отметил, что санкции Европейского союза не принесли членам политического и экономического объединения желаемого результата. По его словам, Москва нашла новые рынки для экспорта нефти и газа, а рубль с помощью принятых Центробанком мер быстро стабилизировался.

Кроме того, Бек сообщил, что правительство ФРГ не станет пересматривать политику санкций против России в ближайшее время. Он выразил уверенность, что Берлин решится наладить дипломатические отношения с Москвой только после урегулирования конфликта на Украине.

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