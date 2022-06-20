В Европе предсказали Берлину экономическое самоубийство из-за России

При полном отказе от импорта российской нефти Германии грозит экономическое самоубийство. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек, сообщает портал «Известия».
По его словам, недавнее исследование Университета Мангейма показало, что полный запрет на импорт нефти и газа из РФ спровоцирует падение объема производства в экономике Германии примерно на 12%. В перспективе может возникнуть двузначная инфляция. Однако «Зеленые» даже при учете всех рисков твердо намерены отказаться от импорта российских энергоносителей.
«Если это произойдет в ближайшие несколько лет, Германия столкнется с очень серьезными экономическими проблемами. По сути, это стало бы экономическим самоубийством», — заявил Гуннар Бек.
Он также отметил, что санкции Европейского союза не принесли членам политического и экономического объединения желаемого результата. По его словам, Москва нашла новые рынки для экспорта нефти и газа, а рубль с помощью принятых Центробанком мер быстро стабилизировался.
Кроме того, Бек сообщил, что правительство ФРГ не станет пересматривать политику санкций против России в ближайшее время. Он выразил уверенность, что Берлин решится наладить дипломатические отношения с Москвой только после урегулирования конфликта на Украине.