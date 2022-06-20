В Японии произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в центральной части главного японского острова Хонсю на побережье Японского моря. Как сообщило в понедельник метеорологическое управление страны, угрозы цунами нет.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Исикава на полуострове Ното. Очаг залегал на глубине примерно 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители ряда префектур на побережье Японского моря, включая Ниигату.

В воскресенье в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,2, в результате чего пять человек пострадали, а в некоторых домах в Исикаве треснули стекла, в одном из районов произошел прорыв водопровода.