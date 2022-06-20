Стало известно о «тайных переговорах» по Украине между Россией и Германией

Германия готова пренебречь Украиной, чтобы выстроить дипломатические контакты с Россией. Об этом заявил эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф в статье для журнала Foreign Policy, сообщает РИА Новости.

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Он пишет, что эту теорию подтверждают «тайные переговоры», которые Берлин ведет с Москвой.

«Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией. Это говорит о том, что Германия скорее предпочла бы разочаровать Украину, чем унизить Россию — что бы это ни значило», — пояснил Раф.

Он полагает, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца в целом совпадает с позицией президента Франции Эммануэля Макрона. Они оба стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

При этом Раф указал, что Шольц «не зашел так далеко, как Макрон». Ранее глава французского государства предложил Украине отказаться от части своей территории в пользу заключения мирного договора с Россией.

«Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», — подчеркнул эксперт.