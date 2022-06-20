В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
23 минуты назад

Стало известно о «тайных переговорах» по Украине между Россией и Германией

Елена Прошина

Германия готова пренебречь Украиной, чтобы выстроить дипломатические контакты с Россией. Об этом заявил эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф в статье для журнала Foreign Policy, сообщает РИА Новости.

Стало известно о «тайных переговорах» по Украине между Россией и Германией
Фото: ReutersReuters

Он пишет, что эту теорию подтверждают «тайные переговоры», которые Берлин ведет с Москвой.

«Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией. Это говорит о том, что Германия скорее предпочла бы разочаровать Украину, чем унизить Россию — что бы это ни значило», — пояснил Раф.

Он полагает, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца в целом совпадает с позицией президента Франции Эммануэля Макрона. Они оба стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

При этом Раф указал, что Шольц «не зашел так далеко, как Макрон». Ранее глава французского государства предложил Украине отказаться от части своей территории в пользу заключения мирного договора с Россией.

«Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что Германия оказывает Украине незначительную военную помощь, и это подтверждает намерение Шольца добиться урегулирования конфликта дипломатическим путем.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители