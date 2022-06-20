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1 час назад

Макрону предсказали трудности после выборов в парламент Франции

Lenta.ru

Опрошенные «Известиями» эксперты предсказали действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону трудности после прошедших выборов в Национальное собрание, когда его сторонники не получили абсолютное большинство мест.

Макрону предсказали трудности после выборов в парламент Франции
Фото: ReutersReuters

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что из-за сложившейся ситуации в парламенте лидеру придется искать союзников среди оппонентов, вероятно, это будет «Республиканцы».

«Это наиболее договороспособная часть парламента, потому что меланшоновцы и «Национальное объединение» находятся в жесткой конфронтации с президентским курсом.

«Сожительство» вынудит Макрона искать компромиссы, дискутировать, находить сторонников, что осложнит работу исполнительной власти», — заявил ученый.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев согласился с коллегой, однако указал, что за союзничество с парламентской группой «Республиканцев» президенту придется дорого заплатить.

Он указал, что Макрон оказался в затруднительном положении, поскольку Франция должна в ближайшее время передать в Брюссель проект бюджета на 2023 год и срочно проголосовать о поправках к бюджету на 2022-й. По словам эксперта, формировать новое правительство придется в срочном порядке.

19 июня во Франции завершился второй тур парламентских выборов. По итогам голосования простое большинство (но не абсолютное) в Национальном собрании страны получила коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе!». Второе место занял «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, а третье — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

В мире,Эммануэль Макрон,Андрей Кудрявцев,Сергей Федоров,Марин Ле Пен,Партия "Республиканцы",ИМЭМО РАН,РАН,
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