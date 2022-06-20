В Крыму устроили «похороны» Байдена

В Крыму инсценировали похороны президента США Джо Байдена. На улицах Евпатории проехал автомобиль с прицепом, в котором находился соответственно украшенный гроб. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на «Крым 24».

Фото: Reuters Reuters

По информации издания, автомобиль украшали религиозная символика и декоративные черепа. На прицепе находился инсценированный гроб главы американского государства, к которому был прикреплен волочащийся по дороге флаг США. Источник отмечает, что на крышке гроба был закреплен пластиковые скелет человека, а на задней части инсталляции — портрет Джо Байдена с траурным венком.

Инцидент произошел 19 июня.

Ранее сообщалось, что читатели интернет-версии газеты New York Post раскритиковали поведение президента США Джо Байдена, который после выхода из церкви в Делавэре трижды подпрыгнул, чтобы доказать свое хорошее самочувствие. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что недавно американский лидер упал с велосипеда. Во время разных публичных мероприятий его неоднократно спрашивали о состоянии его здоровья.

Редакция New York Post прокомментировала его поведение. Многие интернет-пользователи отнеслись к действиям Байдена критически.