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26 минут назад

Россия и Германия ведет «тайные переговоры» по Украине - СМИ

Свободная прессаиещё 5

Германия выступает против "унижения" России и готова для этого пренебречь помощью Украине. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

Стало известно о «тайных переговорах» по Украине между Россией и Германией
Фото: ReutersReuters

По его мнению, об свидетельствуют "тайные переговоры", которые, как утверждается, Берлин ведет с Москвой.

"Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило", — цитирует автора статьи РИА Новости.

Аналитик считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.

"Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерег Запад от "унижения" России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя", — отметил эксперт.

Ранее "СП" писала, что в США заявили, что Украине незачем быть независимым государством.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,
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