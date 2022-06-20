Стало известно о «тайных переговорах» по Украине между Россией и Германией

"Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерег Запад от "унижения" России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя", — отметил эксперт.