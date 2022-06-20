"Это неслыханно": премьер Франции назвала опасными итоги выборов

Премьер-министр Франции Элизабет Борн выразила обеспокоенность потерей президентского блока «Вместе!» большинства в «Национальном собрании» (нижняя палата парламента). Она считает, что это угроза для страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Франции.

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«Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации», — сказала Борн и добавила, что на фоне вызовов, с которыми сталкивается Франция на национальном и международном уровнях, подобная ситуация несет угрозу для страны.

При этом она заверила, что правительство Франции должно уважать этот выбор и принимать соответствующие последствия.

Борн уточнила, что кабинет министров приступит к формированию «активного большинства» для проведения реформ 20-го июня. Она также заверила, что правительство Франции будет искать компромиссы с оппозицией в Национальном собрании.

«Потребуется урегулировать множество спорных моментов и найти правильные компромиссы на благо Франции», — сообщила она.