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54 минуты назад

"Это неслыханно": премьер Франции назвала опасными итоги выборов

Елена Прошина

Премьер-министр Франции Элизабет Борн выразила обеспокоенность потерей президентского блока «Вместе!» большинства в «Национальном собрании» (нижняя палата парламента). Она считает, что это угроза для страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Франции.

"Это неслыханно": премьер Франции назвала опасными итоги выборов
Фото: WikipediaWikipedia

«Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации», — сказала Борн и добавила, что на фоне вызовов, с которыми сталкивается Франция на национальном и международном уровнях, подобная ситуация несет угрозу для страны.

При этом она заверила, что правительство Франции должно уважать этот выбор и принимать соответствующие последствия.

Борн уточнила, что кабинет министров приступит к формированию «активного большинства» для проведения реформ 20-го июня. Она также заверила, что правительство Франции будет искать компромиссы с оппозицией в Национальном собрании.

«Потребуется урегулировать множество спорных моментов и найти правильные компромиссы на благо Франции», — сообщила она.

По предварительным прогнозам, представители президентского блока «Вместе!» могут рассчитывать на 210-230 мест в Национальном собрании нового созыва. При этом депутаты альянса левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» получат от 168 до 188 мест. Представители партии «Национальное объединение» претендуют на 80-95 мест. Для получения абсолютного большинства в Национальном собрании необходимо набрать 289 из 577 мандатов.

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