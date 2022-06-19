Стало известно о «транспортном хаосе» в Британии из-за забастовок

В Британии ожидается крупнейшая за более чем 30 лет забастовка железнодорожников, что может привести к «транспортному хаосу». Об этом стало известно Bloomberg.

Фото: WIkipedia WIkipedia

По информации издания, работники железных дорог планируют бастовать три дня: 21, 23 и 25 июня. Всего в акции собираются принять участие около 40 тысяч человек из 13 железнодорожных компаний, а также из компании-оператора железнодорожной инфраструктуры Network Rail.

По подсчетам Центра экономических и бизнес-исследований от 10 июня, забастовки на железных дорогах и в метро могут обойтись Великобритании в 100 миллионов фунтов стерлингов (122,7 миллиона долларов). При этом основной удар придется на лондонский транспорт. В первый день забастовок 21 июня на работу не смогут выйти около 250 тысяч человек.