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36 минут назад

Стало известно о «транспортном хаосе» в Британии из-за забастовок

Lenta.ru

В Британии ожидается крупнейшая за более чем 30 лет забастовка железнодорожников, что может привести к «транспортному хаосу». Об этом стало известно Bloomberg.

Стало известно о «транспортном хаосе» в Британии из-за забастовок
Фото: WIkipediaWIkipedia

По информации издания, работники железных дорог планируют бастовать три дня: 21, 23 и 25 июня. Всего в акции собираются принять участие около 40 тысяч человек из 13 железнодорожных компаний, а также из компании-оператора железнодорожной инфраструктуры Network Rail.

По подсчетам Центра экономических и бизнес-исследований от 10 июня, забастовки на железных дорогах и в метро могут обойтись Великобритании в 100 миллионов фунтов стерлингов (122,7 миллиона долларов). При этом основной удар придется на лондонский транспорт. В первый день забастовок 21 июня на работу не смогут выйти около 250 тысяч человек.

В апреле экологические протесты в Великобритании вызвали дефицит топлива на АЗС, из-за чего некоторые граждане не смогли попасть на работу. Британские эко-активисты группы Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») приковали себя цепями к трубам на нефтебазе в Эссексе.

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