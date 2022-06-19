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17 минут назад

В Кишиневе сорвали концерт с участием Киркорова и других российских артистов

Газета.Ru

Протест, организованный оппозиционной партией «Шор» в Кишиневе, должен был завершиться концертом российских артистов, но полиция сорвала мероприятие. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

В Кишиневе сорвали концерт с участием Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти Молдавии не пропустили на центральную площадь города грузовик со сценой для проведения концерта. Планировалось, что в мероприятии примут участие певец Филипп Киркоров, Дава, Иван Дмитриенко и другие артисты.

Полиция остановила автомобиль для проверки на наличие подозрительных предметов, однако досмотр затянулся, и время, отведенное для концерта, завершилось. Мероприятие пришлось отменить.

«Мы пытались убедить власти, чтобы сцена доехала до площади, но представители полиции отказали нам в этой просьбе. Это настоящий беспредел», — рассказала вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

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После акции участники протеста приняли резолюцию, согласно которой было создано движение «Новая жизнь», призванное объединить все оппозиционные силы в стране и добиться досрочных парламентских выборов.

По оценке организаторов акции, в митинге приняли участие порядка 40 тысяч человек. Однако, по данным полиции, на эту акцию вышли не более трех тысяч человек.

В мире,Крид,Филипп Киркоров,
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