В Кишиневе сорвали концерт с участием Киркорова

Протест, организованный оппозиционной партией «Шор» в Кишиневе, должен был завершиться концертом российских артистов, но полиция сорвала мероприятие. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
Власти Молдавии не пропустили на центральную площадь города грузовик со сценой для проведения концерта. Планировалось, что в мероприятии примут участие певец Филипп Киркоров, Дава, Иван Дмитриенко и другие артисты.
Полиция остановила автомобиль для проверки на наличие подозрительных предметов, однако досмотр затянулся, и время, отведенное для концерта, завершилось. Мероприятие пришлось отменить.
«Мы пытались убедить власти, чтобы сцена доехала до площади, но представители полиции отказали нам в этой просьбе. Это настоящий беспредел», — рассказала вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.
После акции участники протеста приняли резолюцию, согласно которой было создано движение «Новая жизнь», призванное объединить все оппозиционные силы в стране и добиться досрочных парламентских выборов.
По оценке организаторов акции, в митинге приняли участие порядка 40 тысяч человек. Однако, по данным полиции, на эту акцию вышли не более трех тысяч человек.