В Кишиневе сорвали концерт с участием Киркорова

Протест, организованный оппозиционной партией «Шор» в Кишиневе, должен был завершиться концертом российских артистов, но полиция сорвала мероприятие. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

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Власти Молдавии не пропустили на центральную площадь города грузовик со сценой для проведения концерта. Планировалось, что в мероприятии примут участие певец Филипп Киркоров, Дава, Иван Дмитриенко и другие артисты.

Полиция остановила автомобиль для проверки на наличие подозрительных предметов, однако досмотр затянулся, и время, отведенное для концерта, завершилось. Мероприятие пришлось отменить.

«Мы пытались убедить власти, чтобы сцена доехала до площади, но представители полиции отказали нам в этой просьбе. Это настоящий беспредел», — рассказала вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

После акции участники протеста приняли резолюцию, согласно которой было создано движение «Новая жизнь», призванное объединить все оппозиционные силы в стране и добиться досрочных парламентских выборов.