Назван возможный срок вступления Украины в Евросоюз

«Это кропотливый технический процесс, потому что все законодательство Европейского союза разделено на главы, по каждой тематике будет проводиться мониторинг, Украине будет предписываться, что нужно изменить. Вместе с этим идет техническая помощь и помощь на адаптацию, то есть в том, что касается подготовки законопроектов, чтобы они соответствовали нормам Европейского союза. Политическая составляющая — это признание, техническая — это кропотливая работа, в которой Европейский союз содействует своим кандидатам», — объяснила она.