На акцию протеста в Кишиневе вышли 40 тысяч человек

Организаторы акции протеста в центре Кишинева заявили, что в ней принимают участие порядка 40 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Фото: Rodion Proca/Sputnik Rodion Proca/Sputnik

«Нас здесь уже собралось 40 тыс. человек. Спасибо, что приехали со всей страны. Власть должна услышать чаянья людей», — заявили организаторы.

Однако, по данным полиции, на эту акцию вышли не более трех тысяч человек.

Как сообщалось, митинг в центре столицы Молдавии был организован оппозиционной партией «Шор» и проходит под лозунгом «Новая жизнь».

Участники протеста призывают к отставкам и досрочным выборам в парламент, а также высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на топливо.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что домовладельцы, экономические агенты и местные власти должны начать экономить газ и электроэнергию из-за роста тарифов.

По ее словам, гражданам нужно понять, что страна не производит энергию и не обладает запасами газа, поэтому нужно готовиться к зиме и менять структуру потребления.

Премьер также добавила, что молдавские власти намерены разработать программу поддержки экономических агентов, зависящих от энергоресурсов.