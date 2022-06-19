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5 минут назад

На акцию протеста в Кишиневе вышли порядка 40 тысяч человек

Газета.Ru

Организаторы акции протеста в центре Кишинева заявили, что в ней принимают участие порядка 40 тыс. человек, передает РИА «Новости».

На акцию протеста в Кишиневе вышли 40 тысяч человек
Фото: Rodion Proca/SputnikRodion Proca/Sputnik

«Нас здесь уже собралось 40 тыс. человек. Спасибо, что приехали со всей страны. Власть должна услышать чаянья людей», — заявили организаторы.

Однако, по данным полиции, на эту акцию вышли не более трех тысяч человек.

Как сообщалось, митинг в центре столицы Молдавии был организован оппозиционной партией «Шор» и проходит под лозунгом «Новая жизнь».

Участники протеста призывают к отставкам и досрочным выборам в парламент, а также высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на топливо.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что домовладельцы, экономические агенты и местные власти должны начать экономить газ и электроэнергию из-за роста тарифов.

По ее словам, гражданам нужно понять, что страна не производит энергию и не обладает запасами газа, поэтому нужно готовиться к зиме и менять структуру потребления.

Премьер также добавила, что молдавские власти намерены разработать программу поддержки экономических агентов, зависящих от энергоресурсов.

До этого Гаврилица сообщила, что молдавские власти работают над возможностью внесения изменений в условия поставок газа из России из-за слишком высоких цен для республики.

В мире,Наталья Гаврилица,
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